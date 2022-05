Tutto pronto a Civitella per la prima edizione delle “Olimpiadi studentesche della Valle Roveto”

Civitella Roveto. Tutto pronto a Civitella Roveto per la prima edizione delle “Olimpiadi studentesche della Valle Roveto” che vedrà coinvolti i ragazzi delle scuole medie di Civitella Roveto e di San Vincenzo Valle Roveto.

L’appuntamento è per il 20 Maggio dalle 9:30, al centro sportivo di Civitella.

L’evento ha come obiettivo quello di promuovere lo sport nel nostro territorio, in modo da far conoscere ai ragazzi e alle famiglie le varie discipline, vuole allo stesso modo sensibilizzare il pubblico e i ragazzi verso la pratica sportiva attraverso i suoi insegnamenti, come il rispetto, l’integrazione sociale, il gioco di squadra e la sana competizione.

Questa prima edizione sarà in nome della pace, per ribadire che non c’è assolutamente bisogno di rivalità tra le persone, ma che tutti noi abbiamo lo stesso diritto di vivere in libertà in questo mondo!

“Auspichiamo un evento che si consolidi nel tempo che veda i nostri ragazzi scontrarsi sul terreno di gioco ogni anno in modo più preparato e completo, e che si concretizzi come l’evento conclusivo di un percorso scolastico, in cui i ragazzi possano dimostrare i loro valori. I valori che intendiamo promulgare sono quelli dello spirito olimpico, ovvero il FairPlay, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza e internazionalismo”, scrivono gli organizzatori.