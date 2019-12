Tutto pronto a Capistrello per la tradizionale rassegna di musica polifonica giunta alla sua 15esima edizione

Capistrello. È tutto pronto a Capistrello per la tradizionale rassegna di musica polifonica organizzata dalla Corale polifonica Monte Arezzo, diretta dal maestro Massimo Isidori e accompagnata al piano dalla maestra Emilia Di Pasquale, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. In questi anni grazie alla manifestazione sono stati ospitati nel capoluogo rovetano circa cinquanta corali provenienti da tutta Italia, tanti i ragazzi del paese che sono cresciuti partecipando al piccolo coro di voci bianche con sempre maggiore entusiasmo. In ogni edizione la beneficenza è stata al centro dell’evento, dando sostegno ai meno fortunati. Anche quest’anno ci saranno molte sorprese, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Saranno protagonisti della serata la corale polifonica Schola Cantorum “V. De Giorgio” di Scurcola Marsicana, diretti dal maestro Monica Tortora, il coro ospitante, la cover band di Renzo Arbore “Napoli 3 punti… E a capo” i bambini del coro di voci bianche della corale Monte Arezzo ed un gruppo di giovanissimi talenti capistrellani. L’ appuntamento è per venerdì, alle 21, nella chiesa di S. Giuseppe in via S. Silvio a Capistrello.