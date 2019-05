Tutto d’un fiato, domenica 26 maggio la presentazione del libro di Daniela Langella presso la libreria Ubik ad Avezzano

Avezzano. Dallo scorso ottobre è arrivata una novità in libreria. Si tratta del libro d’esordio della giornalista Daniela Langella, dal titolo: “Tutto d’un fiato” edito Aletti Editore. Più di duecento sino ad ora le copie vendute di quella che è una storia insolita che mescola in maniera limpida e fresca il passato e il contemporaneo.

Deana è una ragazza irrisolta ed è in viaggio, ma non si sa esattamente da dove sia partita né dove sia diretta. In questo suo vagare vivrà una serie di incontri tra cui quello con una cameriera da cui trova rifugio in un luogo sospeso e ferito da una grave calamità naturale che ha stravolto la vita dei suoi abitanti (L’Aquila); mentre un uomo che viene dal mare illuminerà la ragazza su la verità di se stessa, sparendo poi misteriosamente.

Così dopo i suoi consigli, Deana torna a casa alla ricerca di quel manoscritto dimenticato di cui lei è autrice cominciando così un’attenta lettura di quel racconto che la trasferisce fino alle sue radici. Si ripercorrono quindi le vicende di una famiglia contadina del Sud Italia che tra amori d’altri tempi e perdite importanti (a causa ad es, della mancanza della penicillina) hanno attraversato la storia del 900 dagli anni 20 ad oggi con un unico filo conduttore, la terra e i suoi frutti.

Sarà quello il terzo incontro a tracciare, forse, la strada della protagonista. Dopo le diverse tappe di promozione (Roma, Campania, Livorno) arriva quella abruzzese dove l’autrice sarà presentata da due esponenti dell’Associazione Proteo di Avezzano: Nicoletta Panei, sceneggiatrice del Centro sperimentale di cinematografia Roma e il critico letterario Giovanni Maria De Pratti. Non solo, ad accompagnare come sempre l’evento, la lettura della giornalista – attrice Chiara Trabolotti avezzanese trapiantata a Roma dove ha raggiunto diversi successi in tv/Rai (tra programmi e fiction) e in molti teatri della Capitale.

Dunque questi e molti altri gli ingredienti per trascorrere un pomeriggio di cultura e approfondimento il 26 maggio alle ore 17:00 nella cornice della Libreria Ubik di Michela Bartolucci sita in Corso della Libertà 108, Avezzano (AQ).