Tutti protetti: l’associazione Diabete&Vita sposa l’iniziativa del Lions Club di Avezzano nell’emergenza Covid19

Avezzano. Nell’emergenza coronavirus l’associazione onlus Diabete&Vita sposa l’iniziativa del Lions Club di Avezzano con il motto “Tutti protetti”.

La straordinaria emergenza coronavirus mette in particolare pericolo la salute di tutti i reparti e tutti gli operatori sanitari dei nostri ospedali, compreso quello di Avezzano. La scarsa disponibilità di dispositivi e di mascherine ha reso necessario il contingentamento dei dispositivi più efficaci riservati ai reparti maggiormente esposti come Malattie Infettive, Rianimazione ed il Pronto Soccorso

Ma questo virus particolarmente diffusivo, purtroppo non ha barriere ed il rischio contagio incombe sull’intero contesto ospedaliero. Non è un caso che il maggior numero di operatori sanitari contagiati fino ad oggi nella nostra Asl appartengano a medici di strutture ambulatoriali apparentemente non in prima linea nella battaglia.

“La protezione di medici e infermieri all’interno dell’ospedale deve stare a cuore a ognuno di noi perché loro stanno mettendo a rischio la loro vita per tutelare la nostra salute”, sottolinea Antonio Del Corvo, “considerato che molti sono costretti ad operare senza neanche le mascherine, al fine di aumentare la protezione degli operatori di tutti i reparti invitiamo iscritti e simpatizzanti ad aderire alla raccolta fondi, per l’acquisto dei dispositivi individuali di protezione, lanciata dal Lions Club di Avezzano, congiuntamente con l’Associazione Onlus Diabete&Vita, presieduta da Giuseppe Morzilli, tramite bonifici sul conto corrente intestato a Lions Club di Avezzano, acceso presso la BCC di Roma Via Garibaldi Avezzano avente IBAN IT 37 W 08327 40440 0000 0000 4887, causale “TUTTI PROTETTI”.

Chi non è nelle condizioni di effettuare bonifici può contattarci scrivendo alla mail [email protected] com .”.