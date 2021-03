Tutti pronti per tornare a pescare a Pescina, ecco come tesserarsi

Pescina. Tutti pronti per tornare a pescare a Pescina. E’ stata ufficialmente la stagione di pesca al circolo “Fabrizio Di Nino”, sezione pesca sportiva Valle del Giovenco di Pescina. Chi non abbia fatto in tempo a tesserarsi nei giorni scorsi nell’atrio del Comune può ancora farlo e prepararsi per una stagione di pesca.

Il permesso annuale costerà 30 euro, quello giornaliero 20 (dal 7 al 14 marzo). Dal 15 marzo in poi 10 euro. Per gli under 18 è gratis, per gli over 80 20 euro. I permessi giornalieri verranno rilasciati nella tabaccheria “La Cantina”. Dall’8 marzo in poi per le tessere è possibile contattare il numero 348.7540043.