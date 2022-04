Tutti pazzi per le Uova di Pasqua I Love Abruzzo: gioielli nascosti in delizioso cioccolato (VIDEO)

Per la felicità di “grandi e piccoli”, per la PASQUA 2022, è tornata la collaborazione tra il maestro orafo Giuliano Montaldi e Massimo e Carmelo della pasticceria Leone di Pescasseroli. Sono già tantissime le uova realizzate nel laboratorio dei fratelli Leone, dove gli appossionati d’Abruzzo stanno “nascondendo” soprese uniche: gioielli della collezione I Love Abruzzo, realizzati a mano dal maestro Montaldi nella sua bottega di via Corradini.



GUARDA IL VIDEO

Le uova di Pasqua 100% I Love Abruzzo

All’interno delle uova di Pasqua 100% I Love Abruzzo, si può inserire qualsiasi gioiello della collezione che porta con sé i simboli dell’Abruzzo.



Le uova sono senza glutine e in tre dimensioni diverse. Tre i gusti: cioccolato al latte, fondente e cioccolato bianco.

Prenota e ritira a Pescasseroli oppure ad Avezzano

Il maestro Montaldi e i fratelli Leone sono a disposizione per soddisfare qualsiasi esigenza o richiesta dei clienti. Basta prenotare il proprio uovo e poi ritirarlo nella pasticceria di Pescasseroli oppure in quella di Avezzano, che si trova su via Monte Velino, 68 (angolo via Trieste). Saranno poi i due artigiani che si accorderanno per realizzare l’uovo di Pasqua che diventerà un pezzo unico. Sono possibili anche decorazioni con dediche e confezioni particolari. Il prezzo varia a seconda della scelta del gioiello e della dimensione dell’uovo.



Info e prenotazioni

Pasticceria Leone: Massimo 335 5453314 oppure Carmelo 348 8436884.

Montaldi Gioielli: Giuliano 348 7413034 (anche whatsapp), fisso 0863 26560.

#advertising