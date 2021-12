Tutti pazzi per la neve di Ovindoli, decine di sciatori in fila agli impianti Monte Magnola

Ovindoli. Decine di persone in fila questa mattina al Monte Magnola per godere della “prima vera neve” di Ovindoli, in provincia dell’Aquila. “La richiesta è tanta”, commenta il presidente del Monte Magnola Impianti, Giancarlo Bartolotti, “dopo due anni di fermo la gente ha voglia di evadere, di uscire da Roma, di uscire dalle città. Le piste da sci, gli impianti, a causa del covid sono rimasti rimasti chiusi per tanto tempo per questo ora la richiesta è tanta. La gente si sta riversando sulle stazioni da sci, siamo ancora in pochissime ad essere aperte. Ha fatto 50/60 centimetri di neve fresca naturale, in particolare su in quota: le nostre piste sono state apprezzate da Tomba a Ghedina. Sta nevicando anche adesso. Speriamo solo che non arrivi Scirocco e pioggia. Invitiamo le persone a venire perché qui si scia in sicurezza”.

Tante le persone che sono già arrivate per il weekend a Ovindoli: oggi si è già registrato il doppio delle presenze rispetto a ieri.

Covid, sciare in sicurezza

“Siamo attrezzati per la sanificazione delle cabine, per le mascherine e per le distanze da ottenere, siamo dunque pronti ad accogliere i turisti che vorranno scegliere l’Abruzzo”, conclude il presidente Bartolotti.

Gli impianti aperti a Ovindoli: Monte Freddo-Campetto Alpini e Capanna Brin – Telecabina Le Fosse , solo per arroccamento, e le seguenti Piste : Montefreddo Panoramica , Settebello, Tomba e Brin.

Aperti Rifugi a Monte – Chalet Anfiteatro, Rifugio Brin, Sottozero- e a Valle – Cibivacco, Mickey Mouse.

Aperte le Scuole Sci & Snow -Ovindoli2000, TreNevi, Magnola, Hobbit, Academy, Oneleven.

L’accesso agli impianti è consentito con green-pass (tamponati- vaccinati-guariti. Sono esonerati i minori di 12 anni e specifici casi con idonea certificazione medica) e mascherina.

L’annuncio sulle attività dello Scialpinismo su Monte Magnola