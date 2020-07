Tutti pazzi per il kebab della Rustichella: origini del piatto orientale tanto amato dai marsicani

Avezzano. A tavola non esistono confini e non esistono barriere. Poche cose, come il cibo, riescono ad avvicinare culture e comunità distanti tra di loro che, almeno apparentemente, non si incontrerebbero in altro modo. Potremmo tranquillamente affermare che il buon gusto, quello per le ricette sfiziose, unisce i popoli. Già da molti anni in Italia ha preso piede la cultura del kebab, famoso in tutta Europa da più di cinquanta anni e considerato tra i protagonisti indiscussi dello street food.

Abbiamo parlato con Ibrahim, titolare della pizzeria Rustichella di Avezzano, dove si può mangiare uno dei kebab più buoni della Marsica, per saperne di più su questo piatto e per cercare di capire anche il perché sia così apprezzato dai tanti che giornalmente vi si recano per consumarlo. Adolescenti, ragazzi, adulti, tutti rapiti dal kebab di Ibrahim e della sua pizzeria.

“Il Kebab ha una tradizione molto antica, tramandatasi fino al giorno d’oggi grazie a una serie di ricette che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. E’, infatti, possibile consumarlo ovunque”

Come detto da Ibrahim, sono numerose le varianti di kebab. Non a caso è considerato come uno tra i cibi street-food per eccellenza. La ricetta più conosciuta è sicuramente quella del döner kebab. La carne da cuocere, affinché sia più tenera e morbida, viene cotta su uno spiedo verticale rotante, circondato da una griglia che emette calore e lo arrostisce in maniera univoca su ognuno dei suoi lati. Viene tagliato dall’alto verso il basso con un coltello e viene poi servito all’interno di un panino o una piadina.

E’ possibile aggiungere verdure, salse e condimenti per renderlo più appetitoso. Ma anche cipolla, pomodori, insalata e maionese. Ma si possono utilizzare anche tanti altri ingredienti. Non c’è un limite preciso. Conta il solo il proprio gusto

Complice la sua posizione strategica – si trova di fronte la stazione dei treni e degli autobus – alla Rustichella transitano quotidianamente centinaia di marsicani. Che sia per un pranzo o una cena veloce, o per un semplice piatto da asporto da consumare in viaggio, il kebab è tra le principali richieste che Ibrahim riceve. Ma perché tanto apprezzamento verso un piatto che non è tipicamente tradizionale del posto?

I marsicani amano molto la propria terra e le proprie eccellenze gastronomiche, è vero. Ma il kebab si è fatto conoscere nel corso degli anni come un piatto adatto a tutti. E’ gustoso, nutriente e, soprattutto, lo si può consumare seduti o in piedi, sul posto o mentre si passeggia. Si possono inserire tanti ingredienti, come detto, e questo stimola la fantasia e la curiosità dei nostri clienti, sempre desiderosi di mangiarne diverse varianti. E sentirci dire che è il kebab più buono presente nella Marsica ci riempie davvero di orgoglio

Per info e prenotazioni: 393.2863277

