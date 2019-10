Tutti in sella per la Cicloturistica della Castagna di Sante Marie, giunta alla decima edizione

Sante Marie. Compie dieci anni la Cicloturistica della Castagna di Sante Marie, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mountain bike. L’evento si terrà domenica 27 ottobre a Sante Marie con partenza alle 9.30 da Piazza Aldo Moro, ma impegnerà la cittadina per l’intero weekend: già da sabato 26, infatti, la piazza di Sante Marie sarà animata dalla musica del gruppo i Briganti di Cartore e da una cena conviviale per ciclisti ed accompagnatori.

La Cicloturistica della Castagna è organizzata dall’ASD Sport Emotion con la collaborazione del Comune di Sante Marie e della Pro Loco di Sante Marie. Nel corso degli anni l’evento ha guadagnato la simpatia di fedeli partecipanti, oltre che di nuovi ciclisti che si aggiungono numerosi a ogni edizione.

La cicloturistica consiste in tre percorsi per diversi livelli di preparazione atletica (Full 40 km, Full 30 km e Family 15 km) che permettono la partecipazione di esperti e principianti, grandi e piccini. I tre percorsi seguono le orme del Sentiero dei Briganti, del Sentiero di Corradino e dell’antica via Reate-Alba Fucens di epoca preromana, attraversando castagneti e antichi borghi, il castello di Scanzano e la Valle Macina, fra tratti panoramici, fonti d’acqua naturali e inaspettati reperti archeologici. Come l’anno scorso, la Cicloturistica ha pensato anche a chi non pedala. Gli accompagnatori infatti potranno scegliere tra un trekking nei sentieri limitrofi e una visita guidata nel paese di Sante Marie.

E’ raccomandata la prenotazione. Le iscrizioni sono già aperte online (ad un prezzo agevolato fino al 15 ottobre) per partecipanti singoli e per gruppi, con sconti per i ragazzi sotto i 18 anni. I primi 800 iscritti avranno diritto al pacco gara e sono previsti premi per i gruppi più numerosi. A tutti i partecipanti è garantita l’assistenza sul percorso, il parcheggio e lavaggio biciclette, ristori lungo il percorso e pasta party finale, a cui potranno partecipare anche gli accompagnatori acquistando il buono pasto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale e tenersi aggiornati tramite la pagina facebook “Cicloturistica della Castagna – Sante Marie AQ”.