Tutti in piazza per la pace, oggi ad Avezzano la manifestazione per l’Ucraina

Avezzano. Ci sarà anche il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, questo pomeriggio alle 15 in piazza Risorgimento per testimoniare la propria vicinanza al popolo ucraino e la ferma condanna alla guerra. Il vescovo, in comunione con la Tavola della pace della Diocesi dei Marsi, sarà presente insieme a tutta la Chiesa diocesana per rinnovare il forte legame con queste famiglie provate dal conflitto bellico.

“Tutti sono invitati a partecipare”, hanno spiegato dalla diocesi, “in particolare sollecitiamo i giovani delle nostre comunità parrocchiali e del mondo della scuola, a portare la propria vicinanza e la propria intenzione di pace a quanti sono vittime della furia del conflitto”.

Tante le associazioni e le realtà locali che prenderanno parte alla manifestazione. Anche il Movimento cristiano lavoratori di Avezzano in comunione con le associazioni cattoliche della Diocesi dei Marsi, parteciperà alla manifestazione per la pace indetta dal popolo ucraino presente in Avezzano al fianco della Chiesa dei Marsi e del vescovo Giovanni Massaro per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino e la ferma condanna alla guerra.

Nella consapevolezza che l’unica arma per i cristiani è la beatitudine dei costruttori di pace.