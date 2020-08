Tutti in marcia per la vita: a Sante Marie un evento tra sport e solidarietà a fianco dell’associazione Amici di Denis

Sante Marie. Tutti in marcia per la vita: la Commissione delle pari opportunita del Comune di Sante Marie, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato per domani pomeriggio la terza edizione della Passeggiata per la vita. Un evento di sport e solidarietà che anima le strade del comune di Sante Marie e contemporaneamente tende una mano solidale alle tante realtà marsicane che operano a sostegno dei meno fortunati.

Quest’anno la commissione, presieduta da Simonetta Lattanzi, ha deciso di essere al fianco dell’associazione “Amici di Denis” a sostegno della ricerca per la distrofia muscolare di Duchenne. Alle 17.30 si partirà per la passeggiata lungo le strade di Sante Marie. A conclusione in piazza Aldo Moro ci sarà musica con Mirko Rossi e la sua band e street food.

Durante la serata saranno raccolti fondi a sostegno degli Amici di Denis, per finanziare l’acquisto di un sollevatore per persone diversamente abili che hanno necessità di accedere in piscina per la fisioterapia. Si ricorda, alla luce delle norme anti covid, di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.