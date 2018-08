Tutti in acqua con i mega scivoli a Ortucchio, ecco tutte le informazioni

Ortucchio. Tutti in acqua con i mega scivoli a Ortucchio. La parrocchia Santa Maria Capodacqua in collaborazione con l’associazione Abruzzo grandi eventi organizza un pomeriggio all’insegna del divertimento. L’appuntamento è per lunedì 6 agosto alle 16. L’evento, Slide the City, è stato organizzato in collaborazione con il comune di Ortucchio. Verranno installati per l’occasione dei mega scivoli da 50 metri dove i ragazzi potranno divertirsi fino al tramonto. Per informazioni 328.1882644