Tutti gli sport al centro della tua città: “Avezzano in Movimento” riaccende la socialità di piazza 

Avezzano. Prima del rientro a scuola, la città di Avezzano ha ancora in serbo una chicca da offrire in quanto a divertimento per famiglie, grandi e piccini. Calato il sipario sui grandi eventi nazionali, tutti in piazza per praticare qualsiasi tipo di sport: sì, perché “Avezzano in Movimento” vuole essere proprio questo per tre giorni, ossia la cornice ideale della mobilità e della socialità di gruppo e a costo zero. Dal calcetto praticato in piazza, dentro una maxi struttura gonfiabile al tennis, dall’arrampicata in parete colorata alle lezioni di padel e di mountain bike. Sono 68 le società sportive della città invitate dal Comune a prendere parte all’originale kermesse ‘motoria’.

Il consigliere comunale Lucio Mercogliano afferma: “Piazza Risorgimento da ieri si è trasformata in un’arena dalle tante anime sportive per giocare e divertirsi, tra gazebo, stand e mini campi, con istruttori specializzati. Abbiamo applicato per ‘Avezzano in Movimento’ il consiglio più antico del mondo: i bambini devono essere sempre occupati con qualche cosa per essere contenti. Per tre giorni, silenziamo gli smartphone e facciamo tanto sport insieme”.

Ogni sport si ritaglierà il proprio spazio e la propria postazione in Piazza. È lo stare assieme il motore dell’iniziativa: “Lo sport – dice il presidente della Commissione Cultura, Simonelli – fa crescere e fortifica il carattere, trasmette la capacità di giocare in squadra e non solo per sé stessi. Insegna a ridere in compagnia: qualità, queste, che poi si rivelano importanti nella vita”. Anche per la giornata di oggi, ‘Avezzano in Movimento’ andrà avanti dalle ore 18 sino alla mezzanotte: si potranno praticare tantissime tipologie di sport, anche la pallavolo o il calcetto. “Questa iniziativa è innanzitutto un esperimento.– dice Roberto Cotturone, organizzatore della prima edizione – Sicuramente la pioggia di ieri non ha smorzato gli entusiasmi. E per questa sera, spazio ai grandi con il calcio a 5 maschile (dalle 20 e 30 alle 21 e 30) e con il calcio a 5 femminile (dalle 21 e 30 alle 22 e 30). Si potrà partecipare dai 15 anni in su. La parola ‘Movimento’ deriva da muovere e significa anche fare o agire. Con queste tre giornate a tema, vogliamo scuotere giovani e adulti, ma anche mettere in condizione le società sportive della città di poter agire, nel senso di tornare a raccontarsi tra la gente, dopo le devastanti chiusure per il Covid”. ‘Avezzano in Movimento’ però è anche un maxi contenitore di convegni, con l’area attrezzata accanto alla fontana della Piazza. Oggi pomeriggio alle 18, Alberto Tagliapietra, medico chirurgo specialista in psiconcologia incontrerà le società sportive. Il dottor Tagliapietra è l’ideatore del progetto di fama nazionale “Atleti al tuo fianco”, che contiene al suo interno una sfida culturale, ovvero quella di affiancare sportivi professionisti ai pazienti oncologici, per fare assieme pratica di coraggio.