Tutti da Nonna Anna, arriva ad Avezzano il primo festival dedicato a birra e gastronomia del territorio

Avezzano. Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre ad Avezzano ci sarà Nonna Anna-Food and Beverage, il primo festival dedicato a birra, gastronomia, musica e socialità organizzato dall’associazione culturale Oltre.

Chi non ama Nonna Anna? Nonna Anna é il ricordo di casa, di buon cibo e di tradizione. Parteciperanno a Nonna Anna tante realtà che da anni lavorano sul territorio per portare avanti il lavoro sulla qualità e sulla ricerca, per promuovere i prodotti locali a km zero.

Nonna Anna é il festival dedicato al buon cibo, buono perché sano. Viviamo in un territorio che ci regala ottimi prodotti senza doverne cercare in zone lontane. Dal grano ai condimenti per la pasta, da carni squisite a ottima birra. A Nonna Anna

piace mangiare e bere bene, soprattutto in compagnia!

Nonna Anna è piacere a Tavola: da lei si potranno trovare ottimi cibi da scegliere durante la serata: “Il Ristorantino” proporrà gustose pizze che, pur rispettando la tradizione, cambiano il concetto di pizza al piatto. Ingredienti semplici si fondono per creare opere d’arte culinarie. “Ciccia House“, famoso ristorante nel centro di Avezzano, sarà a Nonna Anna per proporre hamburger sani e succulenti. “Il Norcino“, storica azienda del territorio, accompagnerà i pasti con taglieri di salumi di prima qualità.

Nonna Anna difende però anche la natura: sarà presente “La Porta dei Parchi” con i suoi formaggi. L’azienda promuove l’iniziativa “Adotta una pecora, difendi la natura” che vuole preservare la tradizione agreste, proponendo ai naturalisti, agli amanti dell’ambiente, ai buongustai, di adottare a distanza una pecora che in cambio delle spese di manutenzione e di allevamento, può garantire non solo i propri frutti (agnello, latte, formaggi, ricotta, lana, fertilizzante), ma anche la salvaguardia della porzione di territorio che presidia con le sue compagne.

Gli italiani si sa, amano la pasta e “La Fraiola”, l’azienda avezzanese che da oltre un decennio produce pasta e la esporta in Italia e nel mondo, sarà presente a Nonna Anna e delizierà il pubblico marsicano con le sue produzioni.

“Orlandi tartufi” preparerà squisite paste con i suoi prodotti raccolti e selezionati nelle nostre montagne, mentre “Terre Alte” proporrà ottime paste con l’oro rosso della zona aquilana, lo zafferano. Per concludere con dolcezza, il bar pasticceria “Olimpia” delizierà il pubblico con i suoi gelati dal sapore intenso, preparati con ingredienti selezionati.

Partner ufficiale di Nonna Anna sarà “Birra del Borgo”, la famosa azienda di Borgorose ormai conosciuta in tutta Italia e non solo. La selezione di birre di Birra del Borgo rincorre un’idea di birra innovativa, in parte ispirata alla ricerca di ingredienti insoliti e alla sperimentazione. Anche Soho Caffè sarà presente a Nonna Anna, proponendo cocktail innovativi e decisamente cool.

I bambini amano Nonna Anna perché da lei si divertono: a loro sarà dedicata un’area con gonfiabili e animazione. Sarà presente anche l’Avezzano Rugby per insegnare ai bambini l’amore per questo sport.

Dalle 17 fino a tarda notte i gruppi scelti suoneranno musica dal vivo e animeranno il Festival. Nonna Anna si afferma anche come festival musicale per ribadire quanto cibo, birra e musica rappresentino un rapporto inscindibile. È un luogo per tutti, un inno allo spirito di aggregazione e alle eccellenze ovvie, possibili, rese accessibili a tutti.

Nonna Anna avrà luogo in zona Pineta, via R. Rotelli, ad Avezzano. Per info contattare il numero +39327762665.