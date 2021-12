Tutela dell’ambiente, comune di Avezzano lancia bando “Abbiatene cura”: viaggi premio all’estero per ragazzi

Avezzano. Un viaggio di due notti in una città italiana o europea. È il premio messo in palio per 10 ragazzi/e che risulteranno vincitori del bando del comune di Avezzano “Abbiatene cura” legato al progetto “Giovani talenti protagonisti” della Regione. Con l’obiettivo di stimolare i giovani a prendersi cura dei beni primari comuni quali l’acqua, l’aria e la terra, sviluppare lo spirito critico e valorizzare il concetto di responsabilità verso i beni ambientali, l’amministrazione chiama i ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni a concorrere con prodotti multimediali originali pertinenti con durata minima di 15 secondi e massima di 60 secondi per ognuno dei tre temi trattati: Terra, acqua e aria. I “lavori” possono essere presentati entro il 9 dicembre.

Saranno vincenti gesti o comportamenti virtuosi fattibili, coinvolgenti, realizzabili ed effettivamente di aiuto alla tutela dell’ambiente, da adottare nella vita quotidiana. Per la sezione terra l’obiettivo da perseguire è la diminuzione dei rifiuti. Per la sezione acqua, la riduzione del consumo idrico e per l’aria quella delle emissioni nocive da autoveicoli. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, quali ad esempio video-reportage, animazione e stop-motion.

Le produzioni devono essere accompagnate da un elaborato in cui siano ben delineate le intenzioni dietro ai gesti o ai comportamenti virtuosi realizzabili ed effettivamente di aiuto alla tutela dell’ambiente, da adottare nella vita quotidiana. I progetti migliori vinceranno un viaggio per documentare con foto e filmati tutti gli aspetti più pregevoli di cittadinanza attiva nei quali si imbatteranno. I reportage (vlog) saranno raccolti in un racconto seriale supervisionato da un regista professionista. L’avviso del comune è consultabile sul portale web di Cinema e Ambiente Avezzano, accessibile al link cinemaeambienteavezzano.it/abbiatenecura. Per informazioni e assistenza: [email protected]