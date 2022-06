Tutela dei diritti del cittadino e sostegno dei deboli: nasce l’assemblea territoriale di Avezzano

Avezzano. Iniziative in territorio marsicano nascono in questo giugno 2022. “Nell’ultima assemblea regionale di Cittadinanzattiva Abruzzo”, scrive il comunicato dell’evento, “è stata costituita l’assemblea territoriale di Avezzano, che racchiude tutto il territorio marsicano, ed è stato eletto coordinatore Domenico De Angelis, a firma della segretaria Paola Federici. Cittadinanzattiva promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La missione dell’associazione fa riferimento all’articolo 118, ultimo comma della Costituzione proposto proprio da noi e recepito dalla riforma costituzionale del 2001. L’articolo 118 promuove l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di carattere generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi. I nostri principali obiettivi sono: o Rafforzare il potere di intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche; o Intervenire a difesa del cittadino; o Attuare i diritti riconosciuti dalle leggi; o Proteggere e prendersi cura dei beni comuni; o Costituire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere conflitti e promuovere i diritti”.

Cittadinanzattiva si occupa di:

-SALUTE, con il Tribunale dei diritti del Malato e il Coordinamento nazionale

delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC).

-POLITICHE DEI CONSUMATORI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’,

con i Procuratori dei cittadini.

-GIUSTIZIA, con Giustizia per i diritti.

– SCUOLA, con la Scuola di Cittadinanzattiva.

– CITTADINANZA EUROPEA, con Active Citizenship Network.

– VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI dal punto di vista dei

cittadini, con l’Agenzia di valutazione civica.

– E anche, di RIFORMA DELLE ISTITUZIONI, TRASPARENZA DELLE

AMMINISTRAZIONI, LOTTA ALLA CORRUZIONE E AGLI SPRECHI,

SALUTE E AMBIENTE, VIVIBILITA’ E EDECORO URBANO,

CITTADINANZA D’IMPRESA.

La sede dell’AT di Avezzano è sita in Via Gramsci 3 dove è attivo lo Sportello per la tutela dei consumatori e il Tribunale per i Diritti del Malato. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.cittadinanattiva.it oppure scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]”, conclude il comunicato.