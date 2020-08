Turnazione idrica nel Comune di Tagliacozzo: ecco orari e zone interessate

Tagliacozzo. Turnazione idrica nel Comune di Tagliacozzo.

A causa di esigenze di gestione, affinché i livelli dei primari serbatoi e partitori rimangano in equilibrio, è necessario adottare una turnazione idrica presso l’abitato di Tagliacozzo con i seguenti orari: Serbatoio Tagliacozzo Alto Galoppatoio chiusura alle ‪21 e‬ apertura alle ‪6; Serbatoio Tagliacozzo Medio chiusura alle ‪21 apertura alle ‪6. Le zone interessate saranno: zona Soccorso (dalla fine di via porta Valeria, all’inizio di via Cappadocia), via Cappadocia, località la Costa, zona Teatro, zona dei mulini, via porta Valeria, via San Francisco, Via Santa Rosa, Via Annidati.

Tale necessità è conseguente al graduale abbassamento delle portate addotte delle sorgenti e l’assorbimento della rete idrica che risulta eccessivo rispetto alla disponibilità della risorsa. “Il Cam Spa e l’Amministrazione comunale nello scusarsi del momentaneo disagio, raccomandano gli utenti di provvedere alla riattivazione dei sistemi di accumulo personali e di fare scorte per i momenti di assenza di erogazione. Si rimane a completa disposizione per ogni esigenza che si rendesse necessaria”.