Turista inglese dimenticato all’Autogrill, tratto in salvo dalla stradale era in stato confusionale

Carsoli. Era in viaggio su un pullman turistico di linea un cittadino inglese classe 1936 che aveva deciso di fare un giro organizzato in Italia. E così durante una sosta il pover’uomo è stato lasciato, presso l’Area di Servizio Civita Sud situata sulla A24 al Km. 47,850 poco prima del casello Carsoli Oricola in direzione Teramo. Il turista inglese, che tralaltro non parla la lingua italiana, è stato dunque trovato in stato confusionale da una pattuglia della Polizia Stradale di Carsoli giunta nella zona autostradale per monitoraggio e pattugliamento.

Non ci è voluto molto ai militari per capire la natura dell’accaduto, provvedendo ad assistere il povero turista e quindi provvedendo a rassicurarlo e rifocillarlo con cibi e bevande con la collaborazione del personale di Serafini Group gestore della medesima area di servizio.

La Polizia ha poi rintracciato il bus di linea turistica sul quale si trovava l’uomo. Nessuno si era accorto della sua assenza. Il pullman è quindi tornato a riprendere il turista presso la medesima Area di Servizio Civita Sud.

