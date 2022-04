Turismo religioso e conviviale per il rilancio della Marsica: a Ortucchio il convegno tra fede e cultura

Ortucchio. Il 20 aprile ad Ortucchio si terrà il Convegno “La missione della Chiesa nel turismo e nello sport”, promosso dalla Pastorale del Turismo, Sport e Tempo libero della diocesi di Avezzano. L’appuntamento è alle 15,30 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Capodacqua di Ortucchio.

L’evento nasce con la finalità di promuovere lo sport come crescita integrale della persona umana e avviare un percorso di sviluppo del “turismo conviviale” come nuova frontiera per la valorizzazione di un territorio, come quello marsicano, ricco di fede, di cultura, di arte e di tradizione.