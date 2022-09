Turismo: Ovindoli punta su destagionalizzazione e cultura

Ovindoli. Con la presentazione del libro di Marco Bonini “L’Arte dell’esperienza”, si è conclusa la rassegna “La settimana della Cultura” nell’ambito del cartellone E…state ad Ovindoli”.

“L’amministrazione comunale quest’anno ha puntato molto sulla cultura, che va di pari passo con la sostenibilità ambientale. Ambiente, cultura e destagionalizzazione del turismo le parole chiave di un cartellone di eventi

“sostenibile”, ha detto Angelo Ciminelli, sindaco di Ovindoli. “È nata così l’idea di un cartellone che si servisse del centro del paese e della natura. È stato creato un luogo che non impattasse con ambiente circostante, dove

far godere della bellezza dei nostri paesaggi, senza deturpare il territorio: il teatro rurale.

Una struttura di filari di balle di fieno, realizzato grazie alla collaborazione degli agricoltori locali, i quali hanno offerto gratuitamente

le balle, i loro mezzi e il proprio lavoro per montare il teatro. Il cartellone è cominciato a giugno, come un’assoluta novità per allargare offerta e scoperta del territorio, anche nei periodi meno turistici. Camminate nella natura, eventi per bambini a famiglie in piazza San Rocco, tante le iniziative realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio: le Proloco di Ovindoli e Santa Jona, l’associazione Commercianti, la Croce Rossa di Ovindoli, i Gruppi Alpini sezione Ovindoli e Santa Jona, l’associazione

storica fotografica e il Comitato Feste. Ad agosto è partita l’attività nel teatro rurale ed è stato subito un successo. Con la collaborazione del FestivlAlba di Alba Fucens (AQ), abbiamo offerto un’ampia scelta di eventi di intrattenimento e culturali. Concerti, teatro e spettacoli per bambini”, continua il sindaco.

“Siamo stati anche scelti dal Policlinico Gemelli come tappa della “Longevity Run”, la corsa non agonistica dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache. In piazza San Rocco, è stato allestito il villaggio della Prevenzione con la presenza dei medici del Gemelli che hanno fatto visite gratuite a tutti. Il programma di promozione del territorio non si ferma qui. Già guadiamo all’autunno”, conclude Ciminelli.