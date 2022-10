Turismo, natura e inclusione: a spasso nel castagneto di Canistro

Canistro. Il Comune di Canistro, in collaborazione con Proloco Canistro, Appennini For All e Ass. Tutela IGP della Castagna Roscetta della Valle Roveto, organizza una camminata inclusiva in uno dei castagneti presenti sul territorio comunale.

L’attività, prevista per il giorno 29 Ottobre 2022, avrà una durata di circa 3 ore e porterà il turista alla scoperta del castagneto con un’esperienza di raccolta e la possibilità di assistere ad una lezione sugli innesti.

L’evento sarà inclusivo permettendo la partecipazione anche ad una persona con disabilità motorie, grazie alla disponibilità di una joëlette e a persone sorde. Infatti, all’evento, parteciperà anche una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi Sez. L’Aquila, con un interprete LIS per tradurre le varie spiegazioni durante la passeggiata.