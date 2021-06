Turismo, dopo un anno di pandemia boom di prenotazioni a Rocca di Mezzo (VIDEOINTERVISTA)

Rocca di Mezzo. Sono già tante le persone che hanno scelto Rocca di Mezzo, sull’Altopiano delle Rocche, in provincia dell’Aquila, come meta turistica delle vacanze estive 2021. Dopo un anno di pandemia le persone tornano a spostarsi e scelgono sempre di più borghi dove poter respirare aria buona, dove poter fare passeggiate all’aperto, in natura, magari in bici.

E così Rocca di Mezzo, come spiega il sindaco Mauro Di Ciccio, non solo torna a popolarsi di turisti ma diventa anche una località scelta per fare investimenti, in modo da riuscire ad offrire ancora maggiori servizi a chi la sceglie per passare le proprie vacanze.