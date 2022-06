Turismo: D’Amario, ecco indennizzi per B&B e operatori montagna

L’Aquila. Sono in via erogazione i contributi che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione degli operatori turistici della montagna particolarmente colpiti dalle chiusure forzate disposte dal governo per fronteggiare la diffusione del Covid. Lo rende noto l’assessore al Turismo e allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, dopo che sono stati pubblicati gli elenchi delle aziende beneficiarie dei contributi, a seguito di avvisi pubblicati tra la fine di maggio e la prima decade di giugno.

“Su questo fronte la struttura regionale è riuscita in tempo record a dare risposte concrete agli operatori della montagna – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico -. Sappiamo benissimo la sofferenze e le grandi difficoltà che i nostri operatori turistici della montagna hanno dovuto affrontate nel 2020 e 2021. I contributi erogati vogliono essere un indennizzo per i danni subiti; il valore politico dell’iniziativa è invece la volontà di venire incontro alle esigenze degli operatori della montagna nella prospettiva di una programmazione del turismo che li coinvolga direttamente”.

Nello specifico, sugli operatori della montagna sono state individuate 4 categorie di beneficiari: scuole di sci della regione Abruzzo con 24 domande finanziate per un totale di contributi di 300 mila euro; operatori economici di noleggio di sci con 31 domande per un contributo di 500 euro per ogni istanza; guide alpine e maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media montagna con 22 domande finanziate per un contributo di 150 euro per ogni istanza ed infine i maestri di sci con 9 domande finanziate per un contributo di 300 euro ciascuna. In totale, la linea di contribuzione prevede un budget di 400 mila euro, ne sono stati erogati 321 mila.

Per quanto riguarda i B&B non professionali la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico prevede 1 milione di euro. Sulla misura sono arrivate 149 istanze alle quali è stato erogato un contributo di 5 mila euro ciascuna per un totale di 745 mila euro. Gli elenchi relativi agli operatori di montagna sono consultabili a questo indirizzo: https://www.regione.abruzzo. it/content/avviso-operatori- della-montagna, mentre l’elenco relativo ai B&B non professionali è consultabile a questo indirizzo: https://www.regione.abruzzo. it/content/contributi-favore- dei-titolari-dei-bb- conduzione-familiare-privi-di- partita-iva