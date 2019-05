Tufo di Carsoli, albero finisce su una auto in transito. Miracolosamente illeso il conducente

Tufo di Carsoli – Un ragazzo di Leofreni, mentre stava transitando lungo la strada per Tufo frazione di Carsoli all’altezza della Loc. Madonnella, si è visto improvvisamente colpire il proprio veicolo dalla caduta improvvisa di un grosso albero. L’auto è stata gravemente danneggiata, ma miracolosamente il giovane è potuto uscire dall’auto con le sue gambe e senza riporta ferite o problemi di alcun tipo, se non quello di una fortissima paura. La strada al momento è interrotta e vi sono fermi veicoli in discesa da Tufo verso Carsoli e nel senso inverso. Sul posto sono in arrivo i soccorsi provinciali per ripristinare la circolazione.