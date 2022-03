“Tu possiedi la Tua Bellezza”, successo per il libro dell’imprenditore Pompilio

Avezzano. Grande successo per la pubblicazione del libro edito da Brand Me edizioni dell’autore Antonio Pompilio dal titolo: “Tu possiedi la Tua Bellezza”. Libro esperenziale, che fa tesoro di una carriera lunga 30 anni e di come questo manuale applichi un metodo delle “6 chiavi della bellezza per dare vita ai propri sogni”.

Antonio Pompilio, imprenditore nel mondo della moda ci illustra i veri valori del cambiamento, come in un vestito che racchiude ed esprime prove , autenticità, opportunità, per rivolgere l’attenzione all’immateriale e materiale bellezza.

Questa guida vuole essere un’idea di come rompere le proprie abitudini , per rendere le persone più autonome ai valori e alle soluzioni da coltivare nel benessere, per dare qualità alla vita , se la vita è di qualità.