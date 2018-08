“Tu Parola, io silenzio, Note e Armonia”: è uscito il primo cd del gruppo musicale marsicano che diffonde la parola di Dio

Avezzano. “Tu Parola, io silenzio – Note e Armonia” è il primo bellissimo cd del gruppo musicale marsicano ‘Note e Armonia’. Il disco contiene 9 canzoni scritte dalle stesse componenti deI gruppo di amiche anzitutto. La band, ad onor di cronaca, si costituì diversi anni fa quando alcune ragazze iniziarono a cantare insieme per diffondere il messaggio, la parola di Dio e il credo per cui: “vivere per un grande ideale si puo’ ”. Le componenti del gruppo condividono da sempre infatti lo stile di vita e di fratellanza legato al carisma del noto movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. Sempre insieme inoltre, già anni orsono, scoprirono la bellezza dell’incontro con Dio che ama di un amore infinito. E’ proprio l’incontro con Dio che segnerà per sempre la loro vita. “Il nostro gruppo–dichiarano le componenti della band musicale ‘Note e Armonia’ – attraverso la sua musica intende diffondere l’ideale dell’unita’, ma anche la bellezza di vivere il Vangelo e di scoprire l’amore di Dio in ogni piccola e grande circostanza che la vita regala”. Il gruppo e’ composto da: Antonella Di Carlo, Luisa Germani, Alessandra Mancinelli, Anna Maria Masella (chitarra), Celeste Masella, Patrizia Masella (direttore artistico), Serena Masella, Tiziana Masella (percussioni). Gli arrangiamenti delle canzoni contenute nel cd sono di Leonardo Musichini. “Un ringraziamento speciale –concludono le amiche di Note e Armonia – lo rivolgiamo a Don Mario Pistilli che ci fece scoprire ed amare Chiara Lubich e che ora ci segue da Lassù. Grazie infine, alle nostre famiglie e a chi ci segue e ci ascolta con amore”.

