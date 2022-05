Truffe agli anziani, a Pescina due furti in 24 ore : l’appello del sindaco

Pescina. “Sono due giorni che nella nostra città accadono fatti poco piacevoli a discapito di persone anziane.

Il giorno 12/05, il giorno 13/05 due tipi di furti fatti in maniera diversa andati a buon fine per gli esecutori”. Così in un post su Facebook, pubblicato nella giornata di ieri, il sindaco di Pescina Mirko Zauri, che torna a denunciare le frequenti e pericolose truffe a discapito di anziani indifesi.

“Uno prettamente telefonico”, prosegue il sindaco nel post raccontando le modalità dei furti, “convincendo l’anziano a portare del denaro che occorreva alla propria figlia con l’abilità di trattenerlo a telefono in modo da non fargli pensare di chiamare altri familiari a supporto. L’altro spacciandosi per personale Caritas nel chiedere sostegno per i più deboli per poi intrufolarsi in casa abilmente e portare il bottino a casa. Tutto ciò è stato denunciato alle forze dell’ordine”.

“L’appello è rivolto a tutti di mettere in guardia i propri genitori con età più avanzata e facilmente abbordabili in diaboliche truffe. Salvaguardiamo il nostro territorio a partire da noi stessi”, si legge in conclusione se post.