Truffa dello specchietto ai danni di persone anziane, denunciata una coppia di malviventi

Trasacco. Lo scorso 13 giugno, il personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un uomo ed una donna, con numerosi precedenti di polizia anche specifici, per truffa ai danni di una persona anziana.

In particolare, nella mattina dello stesso giorno, una persona anziana residente a Trasacco si è presentata presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare una truffa subita da parte di una coppia, un uomo ed una donna, con il metodo del danneggiamento dello specchietto retrovisore lato guida, con immediato rimborso.

Il servizio congiunto di ricerca posto in essere dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, ha consentito al personale preposto al servizio di controllo del territorio in questo capoluogo di rintracciare l’autovettura con i due occupanti, R.A. e sua moglie D.G.F., cittadini italiani, residenti in provincia di Siracusa, privi di attività lavorativa e di alcun legame con la città di L’Aquila e di Trasacco.

Gli stessi, accompagnati in Questura, dopo gli accertamenti di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e fatti oggetto del provvedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, che prevede l’obbligo di rientro entro due giorni nel luogo di residenza ed il divieto di ritorno per i prossimi tre anni in entrambe le città.