Truffa del pacco ad Avezzano, pensionata derubata di 15mila euro

Avezzano. Questa volta a finire nella rete dei truffatori un’anziana signora di 82 anni che, in pochi istanti, si è vista portare via i propri risparmi e oggetti di valore che custodiva in casa. L’episodio, su cui indagano i Carabinieri, è accaduto mercoledì in via Vidimari.

La truffa consiste nel consegnare un pacco a fronte del pagamento di una somma di denaro, affermando che la merce era stata precedentemente ordinata da figli, parenti o, comunque, da persone care.

L’anziana avezzanese è stata contattata telefonicamente da un uomo che affermava di essere un parente e che le chiedeva di ritirare un pacco che le sarebbe stato consegnato da un corriere a casa, a fronte però del pagamento di una somma di denaro. Poco dopo la conversazione telefonica, i truffatori si sono presentati a casa della donna consegnandole il pacco in cambio di soldi. Probabilmente uno di loro si è intrufolato in casa mentre la donna cercava di racimolare la somma richiesta e alla fine le hanno sfilato tutto, in particolare i risparmi di tanti anni che erano in un cofanetto nella camera e tutti i gioielli di famiglia che erano in un cassetto. Quando si è accorta di aver perso tutto, i malviventi erano ormai lontano. Ora sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Avezzano.

Si tratta solo delle ennesimo colpo messo a segno sul territorio marsicano negli ultimi tempi. Si stanno infatti verificando diversi casi simili in più comuni della Marsica e proprio per questo motivo l’allarme cresce.

La raccomandazione agli anziani da parte delle forze dell’ordine è quella di non aprire la porta di casa a sconosciuti e di non accettare consegne e pacchi che richiedano del denaro in cambio.