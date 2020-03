Truffa dei nasi rossi nella Marsica orientale, l’appello degli amministratori: prestate attenzione

Cerchio. Finti nasi rossi in cerca di fondi per sostenere progetti solidali nella Marsica orientale. La truffa questa volta è stata messa in scena da falsi volontari che hanno iniziato a bussare alle porte dei residenti Cerchio, Celano e Collarmele alla ricerca di contributi per un’associazione che opera negli ospedali.

Alcuni residenti hanno avvisato gli amministratori locali che hanno messo tutti in guarda contro gli pseudo volontari dei “nasi rossi”. Sono state già avvisate le forze dell’Ordine che stanno pattugliando il territorio e hanno già fermato per dei controlli delle persone che si aggiravano per le strade di Cerchio.