Consigli sul trucco perfetto? Al Martconceptstore di Tagliacozzo arriva il team del make-up artist Simone Belli

Una sessione di trucco personalizzata con il team del make up artist Simone Belli.

Sabato, nello store di Tagliacozzo Martconceptstore, è in programma un evento dedicato al make up e alla bellezza.

Una sessione di 30 minuti personalizzata in base alle proprie esigenze con i prodotti del make up artist Simone Belli, fondatore, nel 2010, della sua accademia del trucco “SB Agency”. Il team del make up artist spiegherà come valorizzare i punti forti e deboli del viso in base al trucco.

Durante la sessione verranno utilizzati i prodotti ufficiali Alika e all’interno dello store di Tagliacozzo, in piazza Duca degli Abruzzi, si potranno trovare ed acquistare i prodotti top di gamma.

Simone Belli porterà nella Marsica la sua esperienza e professionalità. Make up artist delle star dello show business nazionale ed internazionale come Monica Bellucci, Tilda Swinton, Sharon Stone, Emmanuelle Béart, Nadege, Afef Jnifen, Eva Herzigova, Eva Riccobono, Alek Wek, Asia Argento, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Laetitia Casta, Laura Chiatti, Pierfrancesco Favino, Raoul Bova, Christian De Sica, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Emma Marrone, Isabella Ragonese e Caterina Murino, per citarne solo alcuni.

Nel suo team anche Fulvia Tellone, uno dei profili più richiesti della SB- Agency, da anni al suo fianco. Quest’anno è tornata per la seconda volta dietro le quinte del Festival di Sanremo, dopo l’avventura dello scorso anno nei camerini dell’Ariston con il presentatore Pierfrancesco Favino.

Appuntamento dunque sabato a Tagliacozzo, dalle 10.30 alle 16.30, nello store di Marta Venturini, per un evento tutto dedicato alla bellezza promosso da Alika Cosmetics. Sono rimasti solo pochissimi posti.

Per info e prenotazioni è possibile contattare le pagine Facebook e Instagram di MartConceptStore.