Trovato senza vita il giovane di San Benedetto, è giallo sulle cause della morte

San Benedetto. E’ stato trovato senza vita il corpo del giovane di San Benedetto scomparso da domenica scorsa. Si trovava non distante dal luogo di ritrovamento dell’auto. Non sono certe le cause della morte. Il corpo era sul greto di un canale, a circa un chilometro dall’auto. Non si tratterebbe di un suicidio dai primi rilievi. Saranno gli accertamenti medicolegali a fare luce al riguardo.

La Punto ritrovata di Manuel Di Nicola, il 33enne scomparso da domenica sera, è di proprietà del suocero ed era una macchina in uso a diverse persone. L’auto si trovava in un campo nel territorio del Comune di Cerchio, non lontano da Strada 19. La Punto era bloccata con le ruote anteriori nel fango.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco anche da fuori regione e dei carabinieri. Alle ricerche hanno partecipando i nuclei cinofili fluviali e con i droni dei vigili del fuoco, insieme ai colleghi del distaccamento di Avezzano. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Avezzano. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia.