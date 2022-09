Trovato senza vita il 75enne disperso da ieri mattina nel bosco: è morto per un malore

Tagliacozzo. È stato trovato senza vita da un allevatore del posto che stava raggiungendo il suo stazzo, Gustavo Rossi, il 75enne di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Il corpo è stato trovato non lontano dalla Tiburtina Valeria, sulla strada che da Carsoli, passando per Colli di Monte Bove arriva a Tagliacozzo, quindi non a molta distanza da Roccacerro.

L’ultimo contatto che si era riusciti ad avere con l’uomo era stato ieri, intorno alle 10. Quando l’anziano era uscito di casa per andare a raccogliere i funghi. La sua auto era stata trovata ieri sera dai soccorritori a pochi metri dalla sbarra di Marsia, la nota località turistica, ricca di vegetazione e bosco. È stato trovato a circa un chilometro da dove aveva lasciato l’auto.

Ieri sera, dopo la denuncia di scomparsa ai vigili del fuoco, intorno alle 17, si era attivata la macchina dei soccorsi guidata dalla prefettura dell’Aquila.

Sul posto squadre di vigili del fuoco, con un PCA/UCL (Posto di Comando Avanzato), fotoelettrica, TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi aeronautici a Pilotaggio Remoto) Sagf dell’Aquila carabinieri e volontari della Protezione civile. Le ricerche non hanno restituito la posizione dell’uomo in quanto non è una zona coperta dalla rete telefonica e nel frattempo il cellulare di Rossi si era spento.

Rossi era originario di Roccacerro, la frazione di Tagliacozzo. È morto per un malore che non gli ha lasciato via di scampo. Alle sue ricerche hanno partecipato anche numerose persone del posto, conoscitori dei boschi dell’area di Marsia.

