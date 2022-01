Trovato morto un esemplare di lupo marsicano in località San Veneziano, si sospetta avvelenamento

Gioia Dei Marsi. Nemici di splendidi animali abruzzesi gioiscono ancora: è stato trovato morto un esemplare maschio di lupo marsicano di circa due anni di età, in località San Veneziano di Casale D’Aschi. Si presume che la causa sia dovuta ad un avvelenamento, segnalato da stazione CC parco Gioia dei Marsi. E’ inoltre intervenuta la pattuglia guardia parco.

Trovato già morto, purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad un cittadino che ha allertato il comune, in una zona alle porte del parco. Il veterinario che ha verbalizzato il sospetto avvelenamento è un veterinario della Asl. L’amministrazione comunale ha poi richiesto l’intervento dei carabinieri forestali e del servizio sorveglianza del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. Per stabile con certezza le cause della morte, l’esame autoptico sull’animale sarà svolto domani mattina all’Istituto zooprofilattico di Teramo, nella sede di caruscino, ad Avezzano.