Trovato con un proiettile nella zampetta e salvato da un passante: “C’è gente che spara agli animali” (FOTO)

Avezzano. “Stavo percorrendo la strada che porta a Rosciolo quando, all’altezza dell’agriturismo ‘Il Timo’, ho visto venire verso di me, camminando a fatica, un cagnolino che sembrava chiedermi aiuto, aveva una zampetta rotta, solo più tardi ho scoperto che aveva un proiettile nella gambina”. A raccontarlo è un cittadino che, dopo l’incontro con l’animale, si è preso cura di lui salvandogli la vita, ma ora vorrebbe denunciare l’accaduto per mettere in guardia le autorità competenti.

“Esistono persone che girano con le pistole per sparare ad animali innocenti”, prosegue, “il proiettile ha provocato al cagnolino una fortissima infezione interna ed ora è ricoverato in una clinica veterinaria di Avezzano. Appena il cane mi si è avvicinato ho chiamato il veterinario che è venuto sul posto, insieme lo abbiamo caricato e portato in clinica”.

“Vorrei chiedere più controlli affinché questi eventi possano non accedere più”, conclude il cittadino, “nel frattempo appena uscirà dalla clinica cercheremo una famiglia per lui”.