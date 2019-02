Trovato con le dosi di hashish nei pressi della stazione, straniero arrestato durante un’operazione di controllo

Avezzano. Lo hanno visto nei pressi della stazione ferroviaria e insospettiti lo hanno controllato. Alla fine è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish. In manette è finito Moahmmed Lebsabsa, 22 anni, fermato dalla polizia nel corso di controlli messi in atto nella zona di Piazza Matteotti, da mesi al centro di polemiche a causa dell’alto tasso di criminalità presenza nel quartiere.

I residenti e i viaggiatori chiedono da anni che i controlli vengano intensificati e proprio per questo motivo sono in corso operazioni anti criminalità da parte di polizia locale e commissariato di Avezzano. E proprio durante uno di questi interventi finalizzati a passare al setaccio la zona, il marocchino è stato controllato. Alla vista delle forze dell’ordine, infatti, ha tentato di allontanarsi, catturando l’attenzione degli agenti che lo hanno fermato per una perquisizione.

Sono stati sequestrati 25 grammi di hashish e per tale motivo è scattato il fermo in attesa di conoscere l’esito della convalida dell’arresto. Il giovane straniero è difeso dall’avvocato Mario Del Pretaro.