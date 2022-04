Trovato alla guida ubriaco e in possesso di armi dopo l’incidente, l’amico in fin di vita

Avezzano. Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Lui si salva ma viene trovato positivo all’alcoltest: l’amico, invece, ora sta lottando tra la vita e la morte, in ospedale. È accaduto l’altra sera ad Avezzano, nel nucleo industriale, in via Alfredo Nobel.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Avezzano intervenuti, alla guida di un’Audi A5, c’era G.B., 28enne marsicano. Al lato passeggero c’era invece M.P., 43 anni.

Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Dagli accertamenti predisposti dalla legge, il 28enne, alla guida dell’auto, è risultato positivo all’alcoltest.

Dopo le prime cure è stato dimesso. Il 43enne, invece, è stato subito dichiarato grave. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato una pistola scacciani priva del tappo di sicurezza, un coltello a serramanico e una spranga di ferro. Per questo è stato denunciato anche per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

La patente è stata ritirata.