Trovato agonizzante fuori dalla casa di cura, muore poco dopo 74enne di San Benedetto

San Benedetto dei Marsi. È stato trovato riverso a terra con ferite gravi. Trasferito con urgenza in ospedale, è morto per i numerosi traumi riportati.



E ora la procura ha sulla scrivania un fascicolo dei carabinieri che hanno avviato delle indagini.

È morto questa mattina dopo l’arrivo al pronto soccorso di Avezzano, Antonio Di Marco, di San Benedetto dei Marsi. A dicembre avrebbe compiuto 75 anni.

A San Benedetto gli volevano bene tutti, lo conoscevano come “Tonino”, “Tonino il compare”.

Di Marco era un uomo molto mite, buono, sempre coccolato da tutto il paese. Aveva avuto una vita difficile da giovane. Da qualche tempo era ospite della casa di cura per anziani “Santa Maria Valleverde”.

Questa mattina è stato trovato gravemente ferito all’esterno della struttura. Giaceva vicino alla scala antincendio. È stato portato in ospedale ad Avezzano ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. È morto per le numerose e gravi ferite riportate.

Sono già tanti i commenti arrivati in rete dopo la pubblicazione della sua foto su Facebook, nel gruppo che raccoglie le pubblicazioni della comunità di San Benedetto dei Marsi.

I carabinieri della stazione di Celano, al comando del luogotenente Pietro Finanza, hanno informato la procura di Avezzano dell’accaduto. Sono stati eseguiti dei primi rilievi. Ora il corpo del 74enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto un esame medico legale.