Trovata senza vita nel letto nella sua cameretta dalla sorella, muore ragazza 32enne

Avezzano. È stata trovata senza vita nella sua cameretta dalla sorella. Valeria Guagnozzi aveva 32 anni. È morto in circostanze ancora da chiarire.

A lanciare l’allarme è stata la sorella che si è preoccupata visto che non si alzava nonostante l’ora tarda.

Così è andata nella camera da letto per controllare cosa fosse accaduto e l’ha trovata priva di vita.

Accesso l’intervento dei soccorsi però purtroppo per la giovane avezzanese non c’era più niente da fare. Del caso si sono occupati gli agenti del commissariato di Avezzano che stanno cercando di capire le cause della morte.

Nelle prossime ore ci saranno dettagli maggiori sulle cause della morte.