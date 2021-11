Trova la casa messa a soqquadro dai ladri che rubano il salvadanaio della figlia: “Aiutatemi, sono disperata”

Avezzano. Accompagna la figlia all’asilo e va al lavoro, al ritorno trova la casa messa a soqquadro dai ladri. Ora lancia un appello: “Aiutatemi a ricomporre i risparmi per mia figlia, erano per fare il Natale con i nonni”.

Andreea Cretu è una giovane mamma single di origine romena, che vive e lavora ad Avezzano, come badante, da ormai 18 anni. L’altra mattina ha denunciato quanto le è accaduto alla stazione dei carabinieri di Avezzano.

I ladri le hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione e hanno rovistato ovunque alla ricerca di denaro e preziosi. Sono riusciti a portare via alcuni oggettini d’oro ma soprattutto hanno trovato il salvadanaio della sua bambina di quattro anni, dove da anni la mamma raccoglieva soldi per lei.

“C’erano 700 euro”, commenta Cretu, “risparmi che sono riuscita a mettere da parte con tanti sacrifici. Sono disperata. Sono sola e vivo e lavoro per mia figlia, che ha anche problemi di salute. Faccio su e giù tra Avezzano e Roma. I soldi erano per farle passare il Natale con i nonni, glielo avevo promesso”. “Sono spaventata”, va avanti, “perché trovarsi di fronte alla casa in quelle condizioni è stato spaventoso. Ho paura. Io spero tanto che il Comune di Avezzano predisponga delle telecamere sulla città con cui riuscire a smascherare chi si rende responsabile di gesti così cattivi”.

Alla fine lancia un appello: “Spero che qualcuno mi aiuti per poter far riavere alla mia bambina quei soldi, erano per lei!”.