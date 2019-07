Tutto pronto a Celano per la settima edizione del Guanto d’oro d’Italia, la tre giorni dedicata al pugilato rosa

Celano. Tutto pronto a Celano per la settima edizione del Torneo nazionale elite femminile “Guanto d’oro d’Italia” – trofeo “Luisella Colombi”.

Una tre giorni dedicata al pugilato rosa, con 56 atlete provenienti da tutta Italia.

Stamane, nella sala consiliare del Comune di Celano, si è tenuta la conferenza stampa. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Celano, Barbara Marianetti, Mariangela Verna, presidente del Comitato regionale Abruzzo e Molise della Federazione Italiana di Pugilato, Giuseppe Sala, il responsabile del palazzetto Marco Cotini e l’ex campione mondiale Sumbu Kalambay.

L’assessore Marianetti ha aperto la conferenza stampa ringraziando ad uno ad uno i presenti in sala, sottolineando l’impegno profuso da tutti nella realizzazione di un evento “importante nella sua offerta sportiva e sociale”.

Un torneo secondo per importanza solo agli assoluti: queste le parole di Mariangela Verna, che ha voluto sottolineare quanto la kermesse sportiva, possa rappresentare un’ulteriore vetrina per la città di Celano. “Il torneo femminile”, ha precisato la Verna, “non è aperto a tutte le partecipanti ma solo alle migliori. È una scelta, questa, presa dalla federazione: un torneo con protagonista ragazze èlite dai 19 anni in su”.

“Organizzare un evento di questi non è facile”, ha spiegato Sauli, “quello che ci rende fieri è che la kermesse sarà l’occasione giusta per dare il giusto valore al pugilato, spesso visto come uno sport violento e pericoloso”.

Il pugilato dell’ambiente sano e costruttivo e curato nel dettaglio: queste le parole chiave della tre giorni della competizione sportiva, che si terrà dal 5 al 7 luglio, nel Palasport di via della Torre a Celano.

La kermesse sportiva, indetta dalla F.P.I. ed organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Sauli Boxe – C.R. Abruzzo – Molise, sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale YouTube della Federazione.

Tra le rappresentanti marsicane spuntano i nomi di Olena Savchuck e Eleonora Alfano, entrambe atlete della palestra Sauli.