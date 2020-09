Triste lutto a Carsoli, muore all’improvviso il barista Lucangeli, Vevo: “un sorriso amico che ci mancherà moltissimo”

Carsoli. Aveva un sorriso e una parola buona per tutti. La notizia della sua scomparsa è un solco nel cuore di molti cittadini, non solo di Carsoli. Silverio Lucangeli noto come “Vevo”, si è spento questa mattina, improvvisamente, mentre cuoceva i suoi amati cornetti, presso la sua storica attività, il Bar Gelateria Lucangeli, in centro. Un malore fulminante lo ha portato via proprio nella sua pasticceria. Inutile, purtroppo, l’intervento repentino del 118 di Carsoli che non ha potuto contrastare il decesso.

Figlio d’arte, Vevo ha proseguito la conduzione dell’attività di famiglia sulle orme del padre Alberto noto simpaticamente a tutti con il soprannome di “Patacchino”. Il barista era conosciuto e amato in tutta la zona, anche a Tagliacozzo, dove per alcuni anni, ha deliziato cittadini e turisti con i suoi gelati artigianali in Piazza Obelisco.

Positività, consigli, battute, proverbi. Vevo era pronto sempre lì nella sua attività a tirarti su di morale, a farti riflettere e tirarti su con i suoi amati dolci. Con lui scompare una icona, un punto di riferimento, una persona unica nella zona. Triste la comunità di Carsoli esprime tutto il suo cordoglio per una persona che è amica di tutte le generazioni e anche a Tagliacozzo sono molti i cittadini che piangono la sua scomparsa. Tutti si stringono intorno alla moglie Fabiana, al figlio Alberto, ai fratelli Antonello e Maria Rita, ed a tutti i familiari per questa gravissima perdita.

Grazie Vevo, grazie per quello che mi hai lasciato, grazie per la compagnia in pomeriggi uggiosi in Piazza Obelisco, grazie per il pensiero positivo che mi, anzi Ci, hai sempre trasmesso. Riposa in pace, ci mancherai moltissimo. @RaffaeleCastiglioneMorelli