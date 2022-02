Tribunali minori, gli avvocati al ministro Cartabia: “Andiamo avanti, sciopero di un’altra settimana”

Avezzano. Una nuova settimana di sciopero è stata indetta dall’ordine degli avvocati di Avezzano. Nella comunicazione ai legali del foro si legge che persistono le ragioni per cui è stata già decretata l’astensione dalle udienze nei giorni scorsi, pertanto dal 21 al 28 febbraio (entrambi i giorni si intendono compresi), ci sarà una nuova settimana di sciopero da tutte le udienze.

Quindi l’astensione è prevista per le udienze civili, penali, amministrative e tributarie nonché dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine.

Il presidente Marsilio convoca parlamentari e sindaci

In occasione dell’esame nelle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V ( Bilancio) della Camera dei Deputati del decreto c.d. ‘Milleproroghe’ e a seguito della presentazione degli emendamenti volti ad ottenere la proroga per i tribunali di Avezzano Lanciano Sulmona e Vasto, il presidente Marsilio ha convocato una riunione per il prossimo lunedì 7 febbraio alle ore 17 in videoconferenza invitando a partecipare i parlamentari abruzzesi, i sindaci di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto; i presidenti degli ordini degli avvocati di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, i Presidenti delle province di L’Aquila e Chieti.