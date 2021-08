Tribunali minori, Giovani Aree interne: “Siamo terra a rischio sicurezza, c’è bisogno di presidio legalità”

Avezzano. “La scelta di stralciare l’emendamento posto a salvaguardia dei tribunali minori è, a nostro avviso insensata e foriera di disagi, anche nel prossimo futuro”.

Così commentano lo stralcio dell’emendamento salva tribunali Simone Di Cicco, Nello Simonelli e Giuseppe Virgallita, di Officine SNAI Rete Giovani delle Aree Interne che proseguono: “Pur sapendo che la presidente Casellati ha optato per una scelta tecnica difficilmente eccepibile, è impensabile sottrarre un presidio di legalità in un territorio crocevia di tanti interessi e vicino tanto alla Capitale quanto a Napoli e Pescara. Siamo una terra a forte rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

E sarebbe, anche, difficile poter garantire la tanto richiesta di sicurezza dei cittadini marsicani senza la presenza effettiva dello stato sul territorio. Ma più in generale va detto che, come al solito, le aree interne, fatte di cittadini laboriosi e ligi al dovere, sono penalizzate a favore dei capoluoghi di provincia. Una situazione inaccettabile e una ulteriore richiesta di sacrificio per una importante fetta della popolazione. Auspichiamo che tale situazione trovi rapida soluzione e che non accada, come in passato, che il nostro territorio fatto di cittadini laboriosi debba pagare un dazio così pesante”.