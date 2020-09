Tribunali minori, approvata all’unanimità la legge per salvare la giustizia dei centri minori

Avezzano. Approvata all’unanimità dal consiglio regionale la legge sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche.

A sottolinearlo, in una nota, il consigliere regionale marsicano della Lega Simone Angelosante, che afferma di essere “orgoglioso dell’approvazione all’unanimità del progetto di legge da conferire al Parlamento per la tutela dei tribunali non provinciali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Tale legge dispone che, in caso di approvazione in sede parlamentare, le spese di funzionamento extra giudiziario dei suddetti tribunali saranno a carico della Regione Abruzzo con il contributo degli Enti locali”.

“La giustizia non può sottostare a logiche economiche”, conclude Angelosante, primo firmatario del progetto di legge, “su questo punto hanno convenuto i miei colleghi, di maggioranza e di opposizione, e adesso ci auguriamo che tale unità di intenti trovi riscontro nell’iter parlamentare”.