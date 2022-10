Tribunali, Fina: “Pronti a sostenere soluzioni per impedire chiusura, auspichiamo apertura dal Governo”

Avezzano. “La vicenda dei cosiddetti tribunali minori d’Abruzzo deve trovare soluzione definitiva. Il Partito Democratico è impegnato da sempre per la salvezza delle sedi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, sin dall’intervento normativo proposto da Giovanni Legnini che per dieci anni ne ha assicurato la sopravvivenza, passando attraverso alcune proroghe sempre da noi votate e sostenute”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina prosegue: “Apprendiamo in queste ore che il Presidente Marsilio ha assunto pubblicamente l’impegno di far ripresentare il decaduto disegno di legge approvato dal Consiglio regionale per la salvezza dei tribunali e di sollecitare questa iniziativa sul livello ministeriale. Da parte nostra, come sempre, ogni iniziativa che va nella direzione di impedire la chiusura ci troverà pronti e convintamente impegnati nelle aule parlamentari. Auspichiamo che il nuovo Governo voglia assumere da subito una posizione di apertura e che tale posizione incontri la volontà politica dell’intero Parlamento”.