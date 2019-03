Tribunale di Avezzano, interviene l’ordine dei Commercialisti: ci sono le condizioni per la sua salvaguardia

Avezzano. “Avezzano e la Marsica sono pronti a sostenere la salvaguardia del proprio Tribunale. Per questo motivo prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni rilasciate dal ministro della Giustizia, l’onorevole Buonafede, circa la possibile riapertura dei Tribunali soppressi a latere dell’incontro avvenuto a Roma con il Comitato Nazionale per la Giustizia di prossimità che potrebbe spianare la strada per il mantenimento di quelli abruzzesi.” È quanto dichiarato da Valerio Dell’Olio, presidente dell’Ordine dei Commercialisti della Marsica.

Il ministro ha ribadito che la salvaguardia dei tribunali minori in Italia sarà possibile soltanto attraverso una compartecipazione dei costi da parte delle Regioni.

“Fin dall’inizio, il nostro studio ha dimostrato compiutamente e numeri alla mano che il mantenimento del Tribunale di Avezzano avrebbe un saldo gestionale assolutamente sostenibile”, spiega il presidente dell’Ordine, “forte, tra l’altro, dell’impegno alla compartecipazione ai costi già deliberata dal Comune di Avezzano e da tutti i Comuni della Marsica”.

Con il supporto della Regione Abruzzo previsto dalla norma approvata nella Legge di Stabilità regionale per il 2018, non vi è alcun dubbio, anche in base allo Studio depositato dall’Ordine in Consiglio regionale il 9 aprile 2018, che il Tribunale di Avezzano può restare in piena attività, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ma evitando che si determini, nel caso in cui si dovesse deciderne la cessazione alla scadenza della recente e opportuna proroga, un danno economico e sociale irreparabile per la Marsica e probabilmente per l’intero Abruzzo.

“Restiamo aperti e disponibili a fornire la nostra piena e convinta collaborazione tecnica e professionale alle Istituzioni pubbliche preposte”, conclude Dell’Olio, “sulla base delle dichiarazioni del ministro Buonafede, chiediamo di aprire immediatamente un confronto con i nostri rappresentanti regionali per la rapida formulazione al Governo del progetto che, supportato dall’impegno dei Comuni della Marsica e della Regione Abruzzo, dimostri l’effettiva fattibilità e sostenibilità economica della salvaguardia del Tribunale di Avezzano.”