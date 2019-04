Tribunale di Avezzano, il Presidente Marsilio incontra avvocati e commercialisti: “Salvaguardare il presidio di giustizia è una priorità”

Avezzano. Alle ore 18.30 presso la biblioteca Cassinelli – Buccini del Tribunale di Avezzano si è tenuto l’incontro tra il Presidente della Regione, Marco Marsilio, gli avvocati ed i commercialisti della Marsica.

In occasione di questa “prima volta” del titolare dell’Emiciclo nel Tribunale avezzanese, alla presenza delle autorità cittadine e regionali, è stata posta in luce la situazione di precarietà in cui versa il nostro presidio di giustizia.

E’ stato, da parte del Sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Franco Colucci, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Valerio Dell’Olio e dell’Avvocato Mario Petrella, sottolineato come sia necessaria un’azione regionale atta a promuovere un referendum al fine di ottenere la modifica dell’art. 8, comma 4bis, D.Lgs. 155/12, recante norme sull’edilizia giudiziaria.

Si è detto di come il mantenimento in funzione del Tribunale non è una misura nell’interesse unico degli operatori del mondo giuridico – in quanto la sua definitiva chiusura rappresenterebbe una perdita di indotto commerciale, una possibile causa di spopolamento dell’entroterra e, non ultimo, il venir meno di un elemento di appetibilità della Marsica nei confronti di potenziali investitori – quanto di tutta la collettività.

Dal canto suo, il neoeletto Presidente ha promesso che, affinchè si possa addivenire alla salvaguardia dei presidi di giustizia, si impegnerà a promuovere, nelle prossime settimane, un tavolo ministeriale facendosi carico delle istanze dell’intera Provincia.

Erano presenti al momento di confronto, in rappresentanza della Regione, anche i Consiglieri regionali Fedele, Angelosante e Quaglieri.