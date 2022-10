Tribunale, carenza di personale: parte la mobilitazione con scioperi e manifestazioni

Avezzano. Parte la mobilitazione dell’ordine forense per far fronte alla grave carenza del personale amministrativo in tribunale. Un nuovo sciopero con l’astensione dalle udienze è stato proclamato alla fine del mese a partire dal 19 ottobre, mentre domani si terrà un’assemblea pubblica dell’ordine all’aperto, in via Corradini, davanti al tribunale.

Una manifestazione di piazza si terrà il 21 ottobre e vedrà la presenza di esponenti politici del territorio, di parlamentari e di sindaci marsicani. Sul piatto della bilancia, oltre all’arrivo di nuovi amministrativi, anche l’approvazione della proposta di legge promossa dalla Regione Abruzzo che dovrà essere ratificata alle Camere prima del 31 dicembre 2023, scongiurando definitivamente la chiusura della struttura giudiziaria, una tra le più efficienti del territorio nazionale, soprattutto per i procedimenti di tipo penale.