Trentasei marsicani ricoverati per covid, undicimila sono a casa in isolamento

Avezzano. La curva dei contagi da covid nella Marsica sembra essere stabile per il momento ma stanno aumentando i pazienti ricoverati e quelli in isolamento. Ieri sono stati registrati 349 casi in tutto il territorio marsicano, un trend in linea con i giorni scorsi.

Sono trentasei attualmente i marsicani ricoverati in ospedale a causa delle complicazioni del coronavirus. Di questi due si trovano in terapia intensiva. Una situazione che ha spinto nei giorni scorsi la Asl ad aprire un nuovo reparto covid, il quarto, all’ospedale di Avezzano.

Ben 11mila, invece, sono i cittadini dei comuni marsicani che si trovano in casa a causa del coronavirus. In isolamento fiduciario ci sono al momento 5.452 persone, mentre sono in isolamento domiciliare 5.493.